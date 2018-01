Guga: vitória veio num momento bom A vitória de Gustavo Kuerten sobre Andreas Vinciguerra por 6/1, 6/4 e 6/4, não só abriu as portas para o Brasil tentar surpreender a Suécia em sua própria casa, como também chega num momento muito importante para o tenista brasileiro. Depois do jogo, era nítida a satisfação de Guga por estar recuperando a velha forma criando novas perspectivas de fazer uma temporada brilhante em 2003. "Tudo isso que estou conseguindo chega num momento bom. É muito importante conseguir resultados como este e quem sabe até surpreender um país tão tradicional na Davis, como a Suécia, o que pode se transformar numa conquista histórica", avaliou Guga. "Estou evoluindo bastante e vejo que isso é resultado da minha dedicação e os treinamentos que venho fazendo para jogar bem numa quadra rápida." Guga, diante de Vinciguerra, mostrou fundamentos importantes para as quadras rápidas. Seu saque funcionou com grande eficiência. Aplicou 16 aces, cometeu apenas uma dupla falta e teve 58% de aproveitamento de primeiro serviço. Seu domínio com o saque era tão nítido que no início da partida chegou aos 4 a 1 de vantagem tendo perdido apenas um ponto com seu serviço. Marcou 11 seguidos no seu saque. "Para mim foi um jogo perfeito", definiu Guga. "Desde o começo tudo saiu como o planejado. Fui agressivo e coordenei o ritmo da partida, como gosto de fazer. E o mais importante é que com isso começamos na frente, com chances de um resultado histórico. "Apenas uma vez o Brasil conseguiu vencer um confronto do Grupo Mundial de Copa Davis, jogando fora de casa. Foi em Llerida, na Espanha, em 1999, transformando o técnico Ricardo Acioly no primeiro treinador do País a ter um feito desses. Agora, novamente, tem chances de repetir a conquista, com Guga especialmente motivado para buscar bons resultados. "A Davis é uma competição especial para mim", assegura o tenista, três vezes campeão de Roland Garros. "Estou muito empolgado e motivado a treinar bastante para superar a Suécia", finalizou o tenista, que mesmo depois da vitória sobre Vinciguerra voltou à quadra no início da noite para treinar. "Só para soltar um pouco", disse.