Guga volta à ação amanhã em Los Angeles O tenista Gustavo Kuerten manteve a 13.ª colocação no ranking mundial, na lista divulgada pela ATP, e a partir desta terça-feira terá a chance de buscar pontos para alcançar seu objetivo de voltar a ficar entre os dez primeiros. Depois de um mês fora dos torneios, Guga estréia no Mercedes Benz Cup, em Los Angeles, diante do canadense Frederik Niemeyer, apenas o número 238 do ranking, mas jogador perigoso em quadras rápidas como as da temporada norte-americana. Antes de sua estréia, Guga aproveitou seu prestígio e participará nesta segunda à noite de uma exibição, ao lado do australiano Lleyton Hewitt, jogando duplas com artistas de Hollywood. É um evento beneficente, em que o brasileiro já esteve em outros anos. Para ganhar uma boa adaptação às quadras rápidas - superfície em que conseguiu os melhores resultados este ano, como o título em Auckland e a final de Indian Wells - Guga também irá participar do torneio de duplas em Los Angeles, ao lado do norte-americano Eric Taino. A estréia será diante de John De Jager, da África do Sul, e Jeff Tarango, dos Estados Unidos. Enquanto Guga manteve a 13.ª colocação na ATP, o mineiro André Sá voltou a cair, indo de 150 para 161. Ricardo Mello, que não defendeu os pontos do torneio de Campos do Jordão, foi para 139; Fernando Meligeni, mesmo aposentado, está em 124, enquanto Flávio Saretta subiu uma posição esta semana, ocupando o 59.º lugar. Entre os líderes não houve mudanças: Andre Agassi mantém-se em primeiro, seguido de Juan Carlos Ferrero e Roger Federer.