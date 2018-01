Guga volta a apresentar problemas físicos A derrota na estréia do Masters Series de Madri, nesta terça-feira, para o chileno Nicolas Massu, por 2 a 0 (6/3 e 7/5), talvez leve Gustavo Kuerten a repensar o atual momento de sua carreira. Pode ser a hora certa de o tenista brasileiro buscar uma solução para seus problemas físicos, cuidar do joelho, ganhar movimentação e, assim, poder lutar de igual para igual com seus adversários. Até o final do ano, Guga não tem pontos para defender e teria tempo suficiente para estar em melhores condições na temporada de 2004. "Não me senti à vontade desde o começo do jogo", revelou Guga na entrevista coletiva em Madri. "Apenas no segundo set, quando quebrei o serviço do Massu, senti que teria uma chance de levar o jogo para o terceiro, mas acabei desperdiçando as oportunidades." Na partida contra Massu, Guga cometeu uma série imensa de erros não forçados, um total de 35, número exagerado para apenas dois sets. Mais uma vez, como vem acontecendo nos últimos torneios, o tenista brasileiro precisou de cuidados médicos no joelho direito, que vem sendo sobrecarregado desde a cirurgia no quadril. Com dores, ele não teve força e agilidade para aplicar seus golpes com a antiga potência e precisão. "Sempre que venho jogando nas quadras duras, estou sentindo certo cansaço na perna direita e, por isso, pedi uma massagem para ver se relaxava um pouco e seguia lutando até o final, como fiz", contou Guga. Este problema no joelho direito explica os poucos torneios que Guga vem disputando na temporada. Mas, mesmo assim, ele vai manter sua programação de jogar em São Petersburgo, na próxima semana, e depois, encerra o ano no Masters Series de Paris.