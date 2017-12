Guga volta a cair nas listas da ATP O tenista brasileiro Gustavo Kuerten voltou a cair no ranking mundial da ATP. Impossibilitado de jogar por conta da cirurgia que realizou no quadril, Guga perdeu seis posições na lista publicada pela entidade nesta segunda-feira e agora figura em 38º, com 910 pontos. Na Corrida dos Campeões, ele perdeu duas colocações e agora é o 34º, com 181 pontos. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 6.360 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 3.555 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 3.165 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 2.595 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 2.505 pontos 6) Andre Agassi (USA) - 2.505 pontos 7) Marat Safin (RUS) - 2.385 pontos 8) Tim Henman (ING) - 2.295 pontos 9) David Nalbandián (ARG) - 2.050 pontos 10) Gastón Gaudio (ARG) - 1.940 pontos 38) Gustavo Kuerten (BRA) - 910 pontos 62) Ricardo Mello (BRA) - 613 pontos 111) Flávio Saretta - 381 pontos Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 1.117 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 656 pontos 3) Lleyton Hewitt (AUS) - 613 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 484 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 480 pontos 6) Marat Safin (RUS) - 472 pontos 7) Tim Henman (ING) - 458 pontos 8) Andre Agassi (USA) - 420 pontos 9) David Nalbandián (ARG) - 389 pontos 10) Gastón Gaudio (ARG) - 383 pontos 34) Gustavo Kuerten (BRA) - 181 pontos 81) Ricardo Mello (BRA) - 80 pontos 90) Flávio Saretta (BRA) - 75 pontos