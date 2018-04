Guga volta a jogar nesta quinta-feira Com ?fome de bola?, depois de um mês só treinando, o tenista Gustavo Kuerten volta às quadras nesta quinta-feira, para jogar o desafio Brasil x Argentina, diante de David Nalbandian, às 20h30, no Maracanãzinho, com transmissão pela TV Record. A partida é apenas uma exibição, numa superfície de carpete e coberta, mas vai ser importante para Guga testar suas condições e, especialmente, a sua recuperação física. "Já estou com vontade de jogar, ter aquele gostinho de competição", afirmou Guga, ainda em Florianópolis. "Acho que este desafio vai ser importante para ganhar ritmo e estar bem preparado para o Aberto da Austrália." Os últimos 30 dias de Guga foram marcados por uma forte rotina de treinamentos. Ele não só ficou longas horas na quadra com o técnico Larri Passos, como também dedicou muito tempo aos exercícios de recuperação física, além das sessões com a fisioterapeuta Mariângela Lima. Esses cuidados especiais foram importantes para ajudar o tenista a livrar-se das dores na virilha. Por isso, se estiver completamente recuperado e não sentir a contusão nestes jogos no Rio, Guga irá confirmar sua participação no Aberto da Austrália, que começa dia 14. Afinal, embora ele já anuncie como certa esta sua viagem para Melbourne, a decisão final virá depois do confronto com os argentinos. O desafio Brasil x Argentina começa nesta quinta-feira, nos moldes da Copa Davis. Fernando Meligeni (número 71 do ranking) faz o jogo de abertura, às 19 horas, diante de Gaston Gaudio (nº 48). Só depois entram em quadra Guga (nº 2) e Nalbandian (nº 47). Na sexta-feira, está programada a partida de duplas, às 20h30, com Guga e Daniel Melo pelo Brasil e Luiz Lobo e Gaudio pela Argentina. Na preliminar, às 19h30, haverá um jogo entre os juvenis Leonardo Kirchi e Franco Ferreiro. No sábado, às 10h30, Guga enfrenta Gaudio e a seguir, Meligeni pega Nalbandian. Os ingressos para estes jogos custam R$ 10 na arquibancada e R$ 15 nas cadeiras. Para os três dias de evento, os preços passam a ser de R$ 20 e R$ 30, respectivamente. As entradas podem ser compradas nas bilheterias do Maracanãzinho ou na Ticket Masters.