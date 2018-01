Guga volta à quadra às 21 horas Um dia depois de estrear com vitória na chave de simples do Torneio de Buenos Aires, o tenista Gustavo Kuerten volta à quadra nesta quarta-feira para a primeira rodada do torneio de duplas. Ao lado de André Sá, Guga vai enfrentar a dupla formada pelos argentinos Lucas Arnold e David Nalbandian. A partida deve começar por volta das 21 horas. Guga e Sá estão otimistas, depois do bom desempenho da dupla na Copa Davis, quando marcaram um ponto para a equipe brasileira no confronto diante da Suécia.