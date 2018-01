Guga volta à quadra por volta das 21h Uma forte e constante chuva alagou quadras, dificultou o acesso ao clube de tênis e todos os jogos da rodada do ATP Tour de Auckland tiveram de ser adiadas, inclusive a de Gustavo Kuerten diante do norte-americano Michael Russel. Se o tempo permitir, Guga volta à quadra ainda nesta quinta-feira na Nova Zelândia, por volta das 21 horas da quarta-feira em Brasília, para o duelo com Russel. Se vencer, o brasileiro teria de jogar novamente às 4 horas de madrugada, de Brasília, diante do vencedor de Guillermo Coria, Argentina, e Fernando Vicente, Espanha. Nas duplas, Guga já garantiu vaga nas semifinais em Auckland. Por causa das chuvas e com receio de não haver tempo de terminar o torneio no sábado, como programado, os organizadores levaram as disputas da chave de duplas para quadras cobertas. Guga e André Sá voltaram a vencer, ao marcarem 6/3 e 7/6 (7/4) nos argentinos Lucas Arnold e David Nalbandian. Os brasileiros disputam uma das semifinais de simples apenas na sexta-feira de Auckland, diante dos vencedores do jogo entre os neozelandeses Alison Hunt e Mark Nielsen diante dos sul-africanos David Adams e Robbie Koernic. Se o tempo deixar, a rodada do ATP Tour de Auckland promete ser bastante agitada. O torneio está programado para terminar no sábado, e não domingo como normalmente acontece, justamente para permitir aos jogadores viajarem com tempo de jogar no Aberto da Austrália, que começa na segunda-feira. Assim, se Guga continuar vencendo terá uma verdadeira maratona, sempre jogando duas vezes por dia, com jogos de simples de duplas. Na rodada desta quinta-feira, por exemplo, faz o segundo jogo do dia, com Russell, depois da partida entre Jiri Novak e Bob Ginepri. Se vencer voltaria a quadra para mais um jogo de simples. Na dupla, só joga na sexta-feira. Trigésimo - O tenista foi designado nesta quarta-feira como o 30º cabeça-de-chave do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2003.