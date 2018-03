Guga volta à quadra por volta das 7 horas Num dia em que Gustavo Kuerten mostrou ter se reencontrado com sua potente direita, seu jogo diante do argentino Gastón Gaudio teve de ser suspenso por falta de luz natural, por volta das 21 horas deste sábado, quando o brasileiro vencia por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 7/5, e empatava o terceiro por 3 a 3, após 2h26 de longas disputas de bola. A partida será reiniciada neste domingo, por volta das 7 horas de Brasília, na mesma quadra Suzanne Lenglen. Com isso, o Brasil vai ter rodada dupla neste domingo em Roland Garros, pois na quadra central, por volta das 10h30 de Brasília, Flávio Saretta vai ter um desafio e tanto, diante do astro Andre Agassi. Para Guga, a partida, embora ainda precisando de mais um set, mostrou que o brasileiro está cada vez mais próximo de seu melhor nível. Se confirmar o resultado diante de Gaudio, a boa notícia é a de que Guga não teria mais de enfrentar o australiano Lleyton Hewitt nas oitavas-de-final, mas sim o espanhol Tommy Robredo, que eliminou o número 1 do mundo por 4/6, 1/6, 6/3, 6/2 e 6/3. Além da eliminação de Hewitt, neste sábado, o campeão do ano passado, Albert Costa voltou a sofrer para conseguir uma vitória, ao superar o equatoriano Nicolas Lapenti por 4/6, 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4, enquanto Juan Carlos Ferrero ganhou de Tim Henman por 4/6, 6/2, 6/4 e 6/2 e vai enfrentar segunda-feira, Félix Mantilla, que superou Fernando Vicente por 7/6 (7/3), 6/3 e 6/3. Arnauld Clement ganhou de Nicolas Cautelot por 6/4, 6/3 e 6/2; Fernando Gonzalez de Sjeng Shalken por 7/6 (7/3), 6/3, 3/1 e abandono ; e Jarko Nienimen de Victor Hanescu por 6/7 (7/1), 6/4, 6/2, 3/6 e 6/3.