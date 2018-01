Guga volta a sonhar com a liderança Feliz em quadra, como há muito tempo não se via, Gustavo Kuerten voltou a exibir seu sorriso, descontração e prazer de jogar, em sua partida de estréia no Masters Series de Montecarlo. Guga demonstrava estar bastante animado após a vitória sobre o marroquino Younes El Aynaoui, por 6/4, 4/6 e 6/4 e nem mesmo se importou com as inesperadas dificuldades encontradas para vencer. "Nunca achei que fosse perder este jogo", disse o tenista brasileiro que nesta quarta-feira enfrenta o espanhol Fernando Vicente, adversário que já venceu por 4 vezes e perdeu apenas uma. "Joguei feliz, me senti bem em quadra, do jeito que gosto", afirmou Guga. "No primeiro set, acho que estive bem perto do meu melhor nível técnico." A história desta partida, porém, revelou momentos dramáticos. Guga realmente jogou bem no primeiro set e até o 4 a 4 do segundo. Depois perdeu cinco games seguidos, com o marroquino Younes El Aynaoui abrindo uma ameaçadora vantagem de 3 a 0. Por sorte do brasileiro, o seu adversário não parecia acreditar que estava com tamanha chance de superar o número dois do mundo. El Aynaoui apresentou uma série incrível de erros, cometeu 11 duplas faltas e permitiu a reação de Guga. Para sair da situação difícil em que se envolveu no terceiro set, com desvantagens de 3 a 0 e 4 a 2, Guga não só contou com os erros de El Aynaoui, como também conseguiu encontrar alternativas para vencer as longas trocas de bola, diante de um adversário que mais se parece com um maratonista, correndo atrás de todas as bolas e devolvendo com precisão. Sem dúvida, a estréia em Montecarlo foi um belo teste para o tenista brasileiro na briga por mais um título importante na carreira. Diante de Fernando Vicente, número 43 do ranking mundial e 26 da corrida dos campeões, na partida desta quarta-feira, Guga também esperar por dificuldades, mas torce para não voltar a apresentar tantos altos e baixos. "Já conheço o estilo dele (Vicente)", disse Guga. "É daqueles espanhóis que correm em todas as bolas e devolvem tudo". Motivação - Guga ganhou mais um motivo para fazer uma boa campanha em Montecarlo. Se chegar as semifinais, poderá retomar de Marat Safin a liderança do ranking mundial. O tenista russo, que está 120 pontos à frente do brasileiro na lista de entradas, foi surpreendentemente eliminado na primeira rodada para o francês Arnaud Clement por 6/3 e 6/1. Safin não jogou bem e demonstrou ainda estar sentindo problemas com a contusão nas costas. No caso de Guga chegar as semifinais somaria 225 pontos, o suficiente para garantir a liderança do ranking mundial. Nas quartas-de-final, o brasileiro, com 125 pontos, já tiraria a diferença, mas como tem de descontar cinco, acabaria empatado com o russo. Nesta situação, Safin ficaria como líder, pois o primeiro critério de desempate é número de pontos em torneios do Grand Slam e nessa conta, leva vantagem.