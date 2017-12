Guga volta a treinar após descanso Depois de 10 dias de descanso, Gustavo Kuerten voltou a treinar nesta quarta-feira, em Florianópolis. Assim que ganhou o tricampeonato em Roland Garros, no dia 10 de junho, Guga resolveu tirar uma folga e foi surfar nas praias da Bahia. Agora, ele irá trabalhar com o seu técnico Larri Passos por cerca de 10 dias, para poder retornar aos torneios do circuito de tênis. ?Ele está muito animado, tranqüilo e com vontade de voltar a trabalhar duro?, revelou o treinador do tenista número 1 do ranking mundial. Mas, o retorno do brasileiro aos jogos deve demorar um pouco, já que ele decidiu não disputar o Grand Slam de Wimbledon, que começa na próxima segunda-feira, na Inglaterra, e irá durar duas semanas.