Guga volta a treinar na quinta-feira Já em Nova York, Gustavo Kuerten só volta aos treinos na quinta-feira, nas quadras de Flushing Meadows, onde a partir de segunda-feira será realizado o US Open, o quarto e último Grand Slam de 2001. Por enquanto, Guga investe na recuperação física e cuida de sua contusão no lado direito do tórax, para entrar no torneio em perfeitas condições. Nesta quarta-feira, Guga vai ficar conhecendo o seu adversário de estréia no US Open, no sorteio das chaves que será realizado em Flushing Meadows. Como cabeça-de-chave número 1, o tenista brasileiro é considerado um dos maiores favoritos ao título deste ano. Até hoje, a melhor campanha de Guga no US Open foi há dois anos, quando alcançou as quartas-de-final. No ano passado, o brasileiro caiu na primeira rodada, ao perder para o australiano Wayne Arthurs. Desta vez, ele chega a Nova York no melhor momento de sua carreira, como líder dos dois rankings da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e depois de campanhas brilhantes na temporada norte-americana de quadras rápidas.