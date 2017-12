Guga volta à TV com novo comercial Entre um treino e outro em Florianópolis, o tenista e seu técnico Larri Passos gravaram nesta sexta-feira pela manhã um comercial para a campanha do Ourocard, do Banco do Brasil, peça publicitária que já está sendo veiculada em todo o País, em duas versões diferentes, com outros personagens. A idéia foi passar para o público uma situação que costumam viver quando estão no circuito internacional. A campanha, que deve ir ao ar no próximo mês, mostra Guga e Larri em um hotel, fazendo o check out. Na saída do quarto o tricampeão de Roland Garros não encontra o seu cartão de crédito. Guga o procura no meio das suas roupas, no quarto, enquanto arruma a mala. Procura nas roupas que está vestindo quando desce para o lobby em um elevador e ao chegar no saguão se depara com Larri, que o "salva" com o cartão Ourocard.