Guga volta a vencer nas duplas Não poderia estar mais agradável o retorno de Gustavo Kuerten ao circuito internacional. Depois de passar por um difícil teste diante do russo Nikolay Davydenko (ganhou por 2 sets a 0), Guga conseguiu sua segunda vitória na chave de duplas do torneio de Palma de Maiorca, Espanha. Ao lado do mineiro André Sá derrotou David Adams, da África do Sul, e Simon Aspelin, da Suécia, dois especialistas da modalidade, por 2/6, 6/2 e 10/7 no super tie break, garantindo uma vaga nas semifinais da competição. O super tie break é uma nova contagem que passou a vigorar este ano para as partidas de duplas. No lugar do terceiro set é jogado um desempente em melhor de 20 pontos. Nas simples, Guga volta às quadras nesta quinta-feira, por volta das 10 horas de Brasília, para um jogo de "estourar o quarteirão" (block busters) como estão definindo os noticiários em lingua inglesa. Vai enfrentar o sueco Magnus Norman, que já fez duelou com o brasileiro pelos títulos de Roma e Roland Garros. Agora, o jogo vale uma vaga nas quartas-de-final do torneio de Palma de Maiorca.