Guga volta ao Brasil após férias Depois de curtir as férias no cenário exuberante das Ilhas Fiji, um paraíso dos surfistas, o tenista Gustavo Kuerten já está de volta ao Brasil e participa nesta quarta-feira, em São Paulo, do lançamento do livro "Tenis & Saúde", do preparador físico da equipe brasileira da Copa Davis, Eduardo Faria. Guga decidiu fazer esta viagem logo depois da disputa do Masters Cup de Sydney, em que foi eliminado na primeira fase. Como teria de atravessar o mundo, escolheu um roteiro exótico, longe da agitação dos fãs e de tudo que pudesse conspirar contra o fim do sossego. Nas Ilhas Fiji, no Pacífico Sul, Guga sequer chegou a ser reconhecido facilmente. Andava com tranqüilidade e só dava autógrafos ou posava para fotos quando cruzava com algum turista. Agora, vai curtir alguns dias em São Paulo, antes de retornar à Florianópolis, onde logo terá de iniciar os treinamentos para a próxima temporada e o tratamento de uma contusão na virilha.