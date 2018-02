Guga volta ao circuito em Montecarlo Gustavo Kuerten pensou direito e resolveu que Montecarlo, a partir de 14 de abril, será o seu primeiro torneio da temporada européia de quadras de saibro. Guga, depois de ter perdido para Thomas Eqnvist, na estréia do Masters Series de Key Biscayne, falou que poderia jogar no Estoril, em Portugal, uma semana antes. Mas, depois de conversar com o seu treinador, Larri Passos, chegou a conclusão de que seria melhor investir num tempo maior de preparação. "Estou querendo sair da correria e quase entrei em outra, pois acho melhor mesmo ganhar um tempo maior de preparação no Brasil", contou Guga. "Se fosse jogar no Estoril, já teria de viajar na próxima semana e o Larri achou melhor continuar treinando." Ainda em Miami, Guga treinou a parte física com o preparador Alex Stober, fisioterapeuta da equipe brasileira da Copa Davis, que no circuito internacional trabalhava com Pete Sampras, e agora está com o tenista brasileiro.