Guga volta ao saibro depois de oito meses Desde Roland Garros, em junho do ano passado, Gustavo Kuerten não pisava em seu terreno preferido, o saibro, para uma partida oficial. Agora, depois de oito meses, o tenista brasileiro vai jogar em Viña Del Mar, no Chile, torneio em que já foi campeão em 2000. Em situação bem diferente, sem a mesma força de antes nesta superfície, Guga tenta melhores resultados para provar que ainda pode sonhar com os grandes momentos. Atual 16º colocado do ranking mundial, Guga será o cabeça-de-chave número 2 do Bellsouth Open, o primeiro torneio do Tour Latino, que seguirá por quatro semanas: além de Viña del Mar, haverá disputas em Buenos Aires, Costa do Sauípe e Acapulco. Mas o tenista brasileiro só joga os três primeiros. Em Viña Del Mar, Guga recebeu tratamento digno de um tricampeão de Roland Garros. Chegou como grande estrela, participou de um programa de televisão e, com simpatia, presenteou o apresentador, José Miguel Viñuela, com uma de suas raquetes de tênis. Também está prevista a sua participação de uma clínica para crianças. Preocupado em retomar o domínio no saibro, Guga treinou forte em Viña Del Mar. Passou horas na quadra central do Club Naval Las Salinas e gostou das condições, com uma superfície relativamente lenta e ao nível do mar, exatamente do jeito que mais aprecia. Além de Guga, outro brasileiro, Flávio Saretta, joga em Viña Del Mar - ele está designado como cabeça-de-chave número 7. O número 1 é o chileno Nicolas Massu, 12º colocado do ranking, seguido de Gustavo Kuerten, Mariano Zabaletta (ARG), Gaston Gaudio (ARG), Fernando Gonzalez (CHI), Juan Ignacio Chela (ARG), Saretta e Filippo Volandri (ITA). A estréia de Guga, provavelmente, será apenas na terça-feira, mas a programação oficial somente será anunciada neste domingo.