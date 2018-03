Guga volta ao saibro e estréia às 9h30 Gustavo Kuerten estréia às 9h30 desta terça-feira, no ATP de Stuttgart, contra o austríaco Stefan Koubek, número 39 do ranking mundial. Guga defende o título do torneio ? e foi campeão também em 1998. A competição baixou a premiação de US$ 725 mil, do ano passado, para US$ 500 mil e é disputado em quadra de saibro. Fernando Meligeni também estreará nesta terça enfrentando o húngaro Attila Savolt, de 26 anos, 72º do mundo. Os jogos não terão transmissão por tevê. ?Estou treinando legal e minha expectativa é boa, tomara que consiga fazer um bom jogo?, diz Meligeni. Ele enfrentará Savolt pela primeira vez na carreira. O vencedor da partida jogará contra o vencedor do jogo entre o checo Jiri Novak e o espanhol Ruben Hamirez Hidalgo, que saiu do qualifying. Guga não terá uma partida fácil. O brasileiro nesta segunda-feira subiu uma posição e agora é 13º do ranking mundial. Mas a diminuição do prêmio deve prejudicar o ranking do brasileiro - mesmo que ganhe o título. Mas seu treinador não está preocupado com isso. ?O Guga tem de entrar agressivo na quadra e sacar bem, porque o Koubek gosta de atacar na devolução?, diz o técnico Larri Passos. ?O Koubek é meio kamikaze e às vezes vai para o tudo ou nada. É um jogo duro, mas o Guga treinou muito bem nesses últimos dias. Ele vai ter de variar o jogo, com bolas altas de vez em quando, mas o que eu quero mesmo é vê-lo agressivo.? Agenda - O ATP de Stuttgart é o primeiro de uma série de quatro torneios que Guga disputará. Depois da Alemanha o brasileiro vai para Los Angeles, Toronto e Cincinnati. ?Adotamos a mesma programação do ano passado e a nossa idéia é usar esse torneio também para pegar ritmo e já ir adaptando o jogo à quadra rápida,? explicou Larri. Guga chegou com seu técnico à Alemanha na quinta-feira passada e vem complementando toda a preparação que fez em Santa Catarina com treinos com Larri e com outros tenistas do circuito. ?Fiz uma boa preparação para este torneio e me sinto pronto para jogar o meu melhor nível. Ganhar algumas rodadas aqui seria importante para a minha confiança,? disse Guga, que enfrentará Koubek, 39º no ranking mundial e 37º na Corrida dos Campeões, pela segunda vez na carreira. Na partida anterior, no Masters Series de Cincinnati, em 2000, em quadra rápida, Guga venceu por 1/6, 6/1 e 6/2. ?O Koubek é um adversário difícil para a primeira rodada, está com bom ritmo de jogo e vem ganhando muitas partidas, mas por outro lado se venho a ganhar o jogo, posso crescer no torneio?, disse Guga.