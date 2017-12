Guga volta aos treinos com raquete Com objetivo de iniciar o ano de 2002 completamente recuperado da contusão na virilha e em boas condições físicas, Gustavo Kuerten só voltou a pegar na raquete para treinar nesta segunda-feira, dando início a segunda etapa da pré-temporada. Na primeira fase, Guga investiu na recuperação muscular e na fisioterapia, com sessões diárias com Mariângela Lima. Agora, o tenista já voltou ao seu lugar preferido: as quadras. Treinou na academia do técnico Larri Passos em Camboriú por duas horas com paranaense Antônio Prieto e sentiu o tempo em que ficou parado. "Depois de 15 minutos de bate bola já estava morto", ironizou. Pelo menos que se lembre, Guga disse que jamais tinha ficado tanto tempo sem pegar na raquete. Passou os últimos 30 dias em férias e, semana passada, só fez exercícios e fisioterapia. "Trinta dias longe da raquete, acho que este foi o meu recorde", afirmou Guga. "Mas precisava mesmo ficar este tempo sem jogar, fazer fisioterapia, pois quero começar o próximo ano 100% fisicamente." Nesta terça-feira, Guga vai anunciar sua nova parceria com o guaraná Kuat em uma entrevista coletiva em Florianópolis. O tenista também irá falar sobre a temporada de 2002, do calendário de torneios e de sua preparação.