Guga volta e descansa no litoral de SP O tricampeão de Roland Garros não desembarcou nesta terça-feira em sua cidade natal, como estava previsto. De São Paulo, onde chegou no nício da manhã, Gustavo Kuerten pegou outro vôo em direção ao litoral paulista. A informação foi dada pela mãe do tenista número um do mundo, Alice Kuerten, na sua chegada a Florianópolis. Alice Kuerten e o filho Rafael, acompanhado da esposa, desembarcaram às 10h05 no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, trazendo a taça do tricampeão. "Eu acho que ele (Guga) cumpriu seu papel, representou bem a sua pessoa e o seu País, e se achou no direito de fazer o que queria", justificou dona Alice, lembrando que o desgaste emocional foi muito grande para o atleta e que ele merece o descanso e a privacidade que busca no mar. Segundo ela, Guga fica até semana que vem surfando com amigos no mar de São Paulo. A mãe do tricampeão disse que ele mandou agradecer demais a torcida, que dessa vez não foi recebê-lo no aeroporto, talvez por experiências anteriores. Parece que as pessoas entenderam o recado de Guga, que costuma fugir da imprensa e de homenagens públicas, e vive pedindo privacidade quando está na cidade. Semana que vem, Gustavo Kuerten deve passar alguns dias ao lado da família, antes de voltar aos treinos para o próximo torneio, dia 23 de julho, em Los Angeles. Como diz sua mãe, "todos os jogos são muito importantes, porque a vitória se conquista ponto a ponto. Agora é fim de um campeonato, logo começa outro."