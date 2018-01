Guga volta na Davis e depois Stuttgart Ainda em treinamentos em Paris com o técnico Hernan Gumy, Gustavo Kuerten irá fazer sua volta ao circuito profissional no torneio de Stuttgart, Alemanha, competição em que já foi campeão por duas vezes, em 1998 e 2001, e tornou-se um personagem ao comemorar os títulos ao lado de sua avó, dona Olga. Guga vem fazendo treinos técnicos em Roland Garros e diariamente exercícios de fortalecimento e resistência, tudo para neste seu novo retorno apresentar melhores condições físicas de obter bons resultados. O torneio de Stuttgart começa dia 18 de julho e é disputado em quadras de saibro. Depois Guga segue ainda para outras competições parecidas em Umag e possivelmente Sopot. Um pequeno circuito em sua superfície favorita em um nível que pode ansiar por melhores resultados do que nos Masters Series. Antes de retomar o circuito, Guga vai jogar no Brasil. Irá integrar a equipe brasileira da Copa Davis, no confronto diante das Antilhas Holandesas, de 15 a 17 de julho, em Florianópolis. Os ingressos para estes jogos já estão à venda com preços variando de R$ 180 a R$ 350 válidos para os três dias de disputas, e as reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 33.71.11.60. Guga poderá ainda fazer uma exibição uma semana antes em evento ainda a ser confirmado. Em Wimbledon, a brasileira Nanda Alves, justamente na semana em que comemorar o melhor ranking de sua carreira, 138 do mundo, caiu na primeira rodada do qualifying ao perder para a belga Els Callens por 6/2 e 6/2.