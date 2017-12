Guga volta para jogar o Brasil Open Gustavo Kuerten está de volta ao Brasil. O tenista brasileiro chegou neste sábado, depois de aproveitar alguns dias para passear e relaxar em Nova York, após a frustração por ter sido eliminado na primeira rodada do US Open. Guga badalou e esteve na festa mais agitada na cidade nestes dias, na MTV Awards, onde encontrou outra famosa brasileira a modelo Gisele Bundchen. Os dois fizeram amizade, no início do ano, quando a modelo esteve em Indian Wells, na Califórnia, assistindo aos jogos dele no torneio Masters Series. Agora, Guga retoma a rotina de treinamentos para a disputa do Brasil Open, na Costa do Sauípe, a partir do dia 6. O tenista defende na Bahia 200 pontos do título conquistado ano passado. Com a derrota em Flushing Meadows, deixou também de defender os pontos da terceira rodada do ano passado - 150 - e, por isso, sofre ameaça de cair no ranking mundial. Diante desta situação, Guga já praticamente disse adeus à vaga do Masters Cup de Houston, que vai reunir os oito melhores da temporada na Copa do Mundo de Tênis, em novembro. O tenista tem poucos torneios pela frente ainda nesta temporada. Só deve jogar no Sauípe, depois em Madri, St. Petersburgo e encerra o ano no Paris Bercy.