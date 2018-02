Guga volta sem grandes expectativas Gustavo Kuerten não é mais o mesmo, nem sabe se voltará a ser. A condição física não está 100%, e talvez nunca mais esteja. Depois de ficar 7 meses parado, o circuito profissional de tênis recomeça para ele nesta quinta-feira, quando embarca para disputar o ATP Tour de Valência, torneio espanhol que começa na segunda-feira. Com espírito de estreante, o tenista de 28 anos recebeu a imprensa nesta terça-feira, em Florianópolis, para falar do pós-operatório e do que ainda espera da carreira. Ele espera ganhar, mas não já. Disse que o objetivo é voltar a levantar troféus em 2006, "comer pelas beiradas, sem grandes expectativas". "Mas se derem brecha, eu vou em frente", avisou Guga. A cirurgia no quadril foi realizada em setembro, mas Guga não esconde que ainda sente dores, está sem ritmo e vai usar estes primeiros torneios para se "orientar de novo no circuito", fazer com que volte a ser um ambiente familiar. "Eu podia ter me acomodado ao invés de operar, mas quis arriscar e voltar para competir com tudo. Sempre fui um cara altamente competitivo, está no sangue. Busco ser tão eficiente como era antes", explicou. A empolgação anda lado a lado com os problemas. "Quem me vê treinando duas horas e meia na quadra, acha que estou em ponto de bala. Mas tem várias coisas ainda. A musculatura é frágil, incomoda um pouco", contou. Guga revelou que ainda sente dor quando precisa se esticar muito, agachar, fazer rotação em cima da perna direita. E vai sentir isso por algum tempo. "O Marc Phillippon (médico norte-americano que o operou e com quem se encontrou recentemente em São Paulo) falou que durante dois, três meses vou sofrer bastante. É como se fosse soltando aos poucos a nhaca toda que está ali presa." "Se tivesse que jogar cinco sets amanhã, eu não aguentava", admitiu Guga. Será mesmo a hora de voltar então? Ele faz cara de "sei lá" e responde com o diagnóstico médico: paciente liberado, sem nenhuma restrição quanto à cirurgia. "É que nem as pessoas falam: ´Entre o remédio e o veneno, o limite é só a dose´. Eu vou pra quadra. Senão, vou fazer o quê? Esperar até Roland Garros 2010?"