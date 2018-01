Guga x Arazi será por volta das 0h30 A estréia do tenista Gustavo Kuerten no Aberto da Austrália deve acontecer por volta da 0h30 desta terça-feira. O brasileiro entra em quadra já como o número 29º do ranking mundial após conquistar o título do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, e enfrenta o marroquino Hicham Arazi. Outros brasileiros também estréiam na competição. Flávio Saretta e André Sá jogam antes de Guga contra o suíço Roger Federer e o romeno Adrian Voinea, respectivamente.