Guga x Bjorkman deve abrir confronto O fim do mistério está próximo. E nesta quinta-feira com a realização do sorteio, às 13 horas (10 horas de Brasília) na Prefeitura da cidade de Helsingborg, serão conhecidos os titulares de Brasil e Suécia para os jogos deste fim de semana. Apesar de todo o suspense, tanto do técnico brasileiro Ricardo Acioly, como o sueco Mats Wilander, não se espera por surpresas. No primeiro dia de jogos, Gustavo Kuerten deve enfrentar Jonas Bjorkman, enquanto André Sá jogaria com Thomas Enqvist. Os jogos na sexta-feira só começam às 16 horas, 13 horas de Brasília. A decisão para Acioly parece ser muito difícil. Tanto Sá como Saretta estão disputando ponto a ponto a posição de titular e fizeram partidas muito equilibradas nestes dias de treinamentos. Mas, o treinador confia muito no espírito da ´Família Pardal", numa referência ao esquema do Felipão na campanha do penta, para superar divergências. "Este é o espírito de Copa Davis, uma competição com uma grande dose de emoção", explica Acioly. "É a única competição em que um tenista tem a chance de jogar em equipe e defender seu país. É muito especial e este clima de família deve predominar." Acioly já entrou para a história como único técnico brasileiro a ter conseguido uma vitória fora de casa na Davis - diante da Espanha, em Llerida - . Agora está oportunidade se aproxima com um time de bons jogadores, liderados por Guga. "Toda esta briga pela posição de titular é muito saudável", conta o treinador. "Mostra que o time não pode depender sempre de apenas um jogador e os outros também precisam dividir a pressão e as responsabilidades. Mas tenho certeza de que o esforço de cada um é sempre em benefício da equipe." Esta atitude é compartilhada pelos outros jogadores. Sá era tido como titular antes de chegar a Helsingborg e, apesar disso, encarou com naturalidade a rivalidade imposta pelo bom momento de Saretta. "Quero muito estar na quadra sexta-feira, mas tenho me empenhado bastante nestes dias para merecer o lugar, pois não estou certo de que é meu. Para mim, as semanas da Davis são tão importantes quanto as dos Grand Slam e quero jogar bem." Saretta briga pelo seu lugar com todo seu talento e bons golpes demonstrados durante todos estes treinamentos. "Mas acima de tudo, o Sá e eu somos bons amigos e o mais importante é a equipe." Com estas declarações e atitudes, Acioly disse que o time brasileiro atingiu seu ponto de equilíbrio, com alto astral, disciplina e determinação, bem longe da rivalidade e a falta de companheirismo que marcou a equipe brasileira em outros tempos. "Temos jogadores com uma forte auto estima e confiança. Todos treinam muito, sem privilégios e pensando no sucesso do time", contou. "Todos são também tenistas com ambições na carreira, buscando adaptação aos vários tipos de piso do circuito. O Sá chegou as quartas-de-final de Wimbledon e tem vitória sobre o Bjorkman, e o Saretta já venceu também o Thomas Johansson, que seria titular da Suécia, caso não estivesse contundido."