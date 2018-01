Guga x Cañas: final começa às 9 horas Numa virada sensacional, Gustavo Kuerten garantiu vaga na final do ATP Tour de Stuttgart, ao derrotar o checo Jiri Vanek por 4/6, 7/6 (7/5) e 7/5, em 2h09 de um jogo emocionante e bem disputado. Guga disputa neste domingo o título do torneio diante do argentino Guillermo Cañas, que na outra semifinal eliminou o espanhol Marc Lopes por 6/2 e 6/2. A decisão será às 14 horas local, 9 horas de Brasília, e vai ser jogada em melhor de cinco sets, assim como acontece nos Grand Slam. Diante de Novak, Guga teve de usar todos seus recursos e precisou lutar heroicamente para garantir a vitória. Seu adversário mostrou porque ganhou semana passada o título do ATP Tour de Gstaad, pois vinha jogando com muita confiança e quase não errou. Guga passou por várias situações difíceis na partida, mas soube como levar a melhor no final.