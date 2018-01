Guga x Ferrero será um tira-teima Depois de ganhar de presente uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Barcelona - seu adversário desta quinta-feira, o marroquino Younes El Aynaoui, nem sequer entrou na quadra por causa de uma febre alta - Gustavo Kuerten vai ter uma boa oportunidade de testar suas atuais condições técnicas. Enfrentará o espanhol Juan Carlos Ferrero, apontado desde já um dos grandes favoritos ao título de Roland Garros 2003. O jogo promete ser emocionante, num tira-teima, com o retrospecto revelando empate de duas vitórias para cada jogador. "Vai ser muito bom para eu avaliar o meu atual nível", analisou Guga, em Barcelona. "Sempre fizemos jogos muito equilibrados e jogar contra um espanhol neste torneio é sempre um grande teste." Apesar de o empate no retrospecto, Guga ganhou as duas partidas mais importantes: justamente nas semifinais de Roland Garros de 2000 e 2001, tirando de Ferrero as esperanças de ganhar o Aberto da França. As vitórias do espanhol foram no round robin do M aster Cup de Sydney e na final do Masters Series de Roma de 2000. "Acho que as chances são 50% para cada lado", avaliou o técnico Larri Passos. "Venho dizendo que gostaria muito de ver o Guga ganhando dois ou três jogos nestes torneios para chegar a Paris no seu melhor nível, pois o sonho é outro título de Roland Garros. Por enquanto, o ?cavalo? (apelido de Guga) está atrás, mas ele vem chegando." Guga ainda não pensa em tão longe. Quer motivar-se com uma boa campanha já em Barcelona e uma vitória nesta sexta-feira diante de Ferrero poderia dar um novo ânimo no seu difícil caminho até Roland Garros. Por isso, nem se entusiasmou muito quando soube que El Aynaoui não iria jogar. Aproveitou que já havia chegado cedo ao clube para treinar e manter o foco na competição. ?Vou fazer de conta que meu jogo foi transferido para amanhã", disse Guga referindo-se ao fato de não ter precisado jogar com El Aynaoui. "Vou continuar mantendo o meu mesmo nível de preparação." Barcelona também parece ter sido o local de resurgimento do russo Marat Safin. Há meses não alcançava as quartas-de-final de um torneio e, na última rodada, ganhou do finlandês Jarko Nieminen por 6/3 e 6/3, para manter-se na luta pelo título. Nos outros jogos, Agustín Calleri (ARG) ganhou de Albert Costa (ESP), 6/4 e 6/2; Nikolay Davydenko (RUS) de Jose Acasuso (ARG), 6/4 e 6/3; Juan Carlos Ferrero (ESP) deFilippo Volandri (ITA), 6/4 e 6/4; e Tommy Robredo (ESP) de Alex Corretja (ESP), 7/6(4) 6/7(1) e 6/2. RODADA - A rodada desta sexta-feira começa às 7h15 (horário de Brasília), com o jogo entre Tommy Robredo (ESP) x Agustín Calleri (ARG). Em seguida, por volta das 9h30, jogam Nikolay Davidenko (RUS) x Carlos Moyá (ESP). Guga x Ferrero deve começar entre 11h30 e meio-dia e em seguida, jogam Marat Safin (RUS) e Gaston Gaudio.