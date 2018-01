Guga x Ríos será às 21h na Argentina Em tempos de crise econômica, não dá para desperdiçar boas oportunidades de fazer dinheiro com a bilheteria. Por isso, os organizadores do torneio AT&T Cup, o ATP Tour de Buenos Aires, não hesitaram em colocar o maior show da primeira rodada da competição no horário nobre. E assim, Gustavo Kuerten desafia Marcelo Ríos, às 21 horas, na esperança de ter quadra lotada, num jogo em que reúne dois ex-líderes do ranking mundial, com transmissão pela SporTV. Este será o 5º jogo oficial entre estes dois jogadores, com empate de 2 a 2, num verdadeiro ´tira-teima´. É também o encontro entre o mais querido da torcida, Guga, com o pouco amigável chileno Marcelo Ríos. Guga tem muitas esperanças de fazer uma boa campanha em Buenos Aires. "Gostaria de ganhar alguns jogos neste torneio para melhorar minha confiança", afirmou, nesta segunda-feira, depois de treinar com Mariano Puerta, o segundo canhoto que pega nos treinamentos (o primeiro foi Fernando Meligeni) justamente para adaptar-se ao estilo de Ríos. "Sei que vai ser um jogo duro, pois não é comum dois ex-números 1 se enfrentarem numa primeira rodada." Atualmente, Guga ocupa a 29ª posição e Ríos está em 31, depois de ter ficado com o vice-campeonato de Viña del Mar. O técnico de Guga, Larri Passos está confiante. "O Guga está nota 10", garante o treinador. Além de Guga, a rodada desta terça-feira ainda terá a estréia de Fernando Meligeni diante do espanhol Alberto Montanês e a de Flávio Saretta com o argentino Gaston Etlis.