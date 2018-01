Guga x Robredo começa em Roland Garros Em busca de uma vaga nas quartas-de-final do Torneio de Roland Garros, o tenista Gustavo Kuerten enfrenta neste momento o espanhol Tommy Robredo, na quadra Suzanne Lenglen, a preferida do brasileiro. No único jogo que fizeram, em 2001, em Stuttgart, Guga venceu o rival por 6-4 e 6-1. Vale lembrar que o vencedor deste jogo vai enfrentar o ganhador da partida entre o espanhol Albert Costa, atual campeão do Aberto da França, e o francês Arnaud Clement.