Guga x Schuettler na estréia em Montecarlo Até que Gustavo Kuerten vai ter uma boa estréia no Masters Series de Montecarlo. Vai pegar o alemão Rainer Schuettler, número 6 do ranking mundial, e 4º cabeça de chave da competição. É um adversário perigoso, mas que Guga já venceu por três vezes e perdeu apenas uma. Joga e deixa jogar, do jeito que o brasileiro gosta em uma primeira rodada de um torneio importante. Também Flávio Saretta não pode reclamar da sorte. Vai estrear diante do chileno Nicolas Massu, a quem leva vantagem de retrospecto de uma vitória, em 2003 no challenger das Bermudas. Para Guga, que não saiu como cabeça-de-chave, havia um risco grande de pegar jogadores ainda mais bem colocados no ranking mundial. Sua chave em Montecarlo está relativamente boa. Se passar pela estréia, diante de Schuettler, enfrentaria na segunda rodada um adversário vindo do qualifying e na terceira rodada já poderia cruzar com o australiano Lleyton Hewitt. Saretta está num quadro também considerado bom. Se ganhar de Massu, enfrentaria o vencedor do jogo entre o sueco Robin Sordeling e o espanhol Feliciano Lopez. Tim Henman é o líder deste lado da chave e o inglês vai estrear com o embalado Vince Spadea, dos EUA. Desistências - Montecarlo é o primeiro Masters Series da temporada européia de saibro e não vai contar com dois dos líderes do ranking mundial. O número 1 do mundo, o suíço Roger Federer, desgastado com os jogos da Copa Davis, semana passada, desistiu da competição. O norte-americano Andre Agassi também não resolveu jogar, pois aos 33 anos, não esconde de ninguém que vem selecionando cada vez mais os torneios em que quer jogar. A data da estréia dos brasileiros, Guga e Saretta só será definida neste domingo, podendo ser segunda ou terça-feira. O Masters Series de Montecarlo tem chave de 64 jogadores, sem bye para os cabeças-de-chave, o que força todo mundo a jogar já na primeira rodada.