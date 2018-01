Guga x Vinciguerra abre a Copa Davis A partida entre Gustavo Kuerten e Andreas Vinciguerra vai abrir o confronto Brasil x Suécia, pela primeira fase da Copa Davis, segundo o sorteio realizado na manhã desta quinta-feira na cidade sueca de Helsingborg. O nome de Vinciguerra surgiu como uma grande surpresa, já que o esperado era a escalação de Thomas Enqvist, que reclamou de contusão e acabou ficando de fora da equipe. No retrospecto, Guga leva grande vantagem sobre Vinciguerra. Duas vitórias em dois jogos. O confronto Brasil x Suécia começa nesta sexta-feira, às 13 horas (horário de Brasília) No segundo jogo do dia, André Sá enfrenta Jonas Bjorkman. No sábado, a dupla brasileira formada por Guga/Sá vai enfrentar Bkjorkman/Magnus Larsson. No domingo, último dia do confronto, Guga pega Bjorkman e Sá enfrenta Vinciguerra.