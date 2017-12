"Gugamania" se espalha pela cidade Sexta-feira, 16h30, a temperatura da tarde cinzenta e com muito vento é de 15°C. Um dos maiores parques da cidade, o Villa-Lobos, está praticamente deserto em suas ciclovias, quadras e campos de futebol. Mas nas sete quadras de tênis muitos esportistas estão concentrados. O parque retrata exatamente a situação de todas as quadras públicas da cidade: a "Gugamania" se espalhou para todas as classes, favorecida pelos tropeços da Seleção de Felipão. Leia mais no Jornal da Tarde