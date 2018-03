Guilherme Clezar derrota Sakamoto no qualifying e confirma vaga no Brasil Open

Neste domingo, o gaúcho Guilherme Clezar derrotou o paulista Pedro Sakamoto por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 12 minutos de partida - e garantiu vaga no Brasil Open, torneio ATP 250 disputado em quadras de saibro do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que tem início nesta segunda-feira. Foram cinco quebras para o tenista vencedor e ele não teve o serviço ameaçado.

Atual 213.º do ranking da ATP, Guilherme Clezar, com a vitória sobre Pedro Sakamoto (455.º do mundo), enfrentará em sua estreia do Brasil Open, marcada para terça-feira, outro brasileiro: o cearense Thiago Monteiro, que foi convidado pela organização do torneio.

O juvenil paranaense Thiago Wild, de 17 anos, também convidado, e os paulistas Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, classificados diretamente para a chave, são os outros brasileiros na chave principal do torneio.

O gaúcho de 25 anos tentará quebrar o tabu de jamais ter vencido uma partida na chave principal de um ATP. Foram 12 torneios disputados neste nível e 12 derrotas na primeira rodada. Caso vença pela primeira vez, somará 20 pontos no ranking.