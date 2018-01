Guillermo Cañas é eliminado na estréia O tenista argentino Guillermo Cañas decepcionou o público e foi eliminado nesta terça-feira, logo na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires. Número 15 no ranking mundial, Cañas foi completamente envolvido pelo espanhol David Sanchez e acabou derrotado por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/2. No duelo espanhol da primeira rodada, Félix Mantilla venceu Fernando Vicente também por dois sets a zero - parciais de 7/6 e 7/6. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira à noite no torneio, diante do argentino Agustin Calleri, número 74 do ranking. O jogo tem início previsto para 21 horas (horário de Brasília), com transmissão pela SporTV.