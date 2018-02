Guillermo Cañas sofre lesão e fica fora do circuito por 4 meses

O tenista argentino, Guillermo Cañas, ficará de fora do circuito da ATP por, pelo menos, quatro meses, com uma lesão no tendão em seu punho esquerdo, que teve que ser imobilizado. Cañas, que atualmente é o número 15 do mundo, teve que desistir do Aberto da Austrália, que é o primeiro Grand Slam da temporada de 2008. Além disso, será desfalque certo para a equipe argentina na Copa Davis. O tenista argentino já operou os dois punhos, voltando definitivamente ao circuito da ATP em setembro de 2006, chegando a ocupar o sexto lugar no ranking da entidade, tendo como ápice duas vitórias sobre o número 1 do mundo, Roger Federer, nos torneios de Miami e Indian Wells, ambos nos Estados Unidos.