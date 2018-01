Guillermo Cañas vence em Estocolmo O tenista argentino Guillermo Cañas garantiu hoje sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Estocolmo ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0 - parciais de 6-3 e 6-2. Na próxima rodada, o argentino - que subiu para 17º no ranking da ATP - vai enfrentar o vencedor da partida entre o sueco Magnus Larsson e um jogador saído do qualifying. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: o marroquino Younes El Aynaoui venceu o argentino Franco Squillari por 7/6 (7-5) e 6/4. O sul-africano Wayne Ferreira venceu o belga Christophe Rochus por 7/5 e 6/2 e o sueco Robin Soderling derrotou o paraguaio Ramón Delgado em duplo 6/3.