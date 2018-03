Guillermo Coria arrasa André Sá em Paris O tenista brasileiro André Sá foi eliminado pelo argentino Guillermo Coria, nesta segunda-feira, em sua estréia no torneio de Roland Garros. Ele perdeu por acachapantes 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-1 e 6-1. Coria aguarda agora o vencedor do confronto entre o alemão Nicolas Kiefer e o australiano Todd Larkham. Com a vitória de Saretta sobre o espanhol Alberto Martin por 3 a 0, e a primeira partida de Guga, na terça-feira, contra o suíço Marc Rosset, o Brasil tem agora apenas dois representantes no Aberto da França.