Guillermo Coria é campeão em Montecarlo O argentino Guillermo Coria conquistou o título do Masters Series de Montecarlo com uma convincente vitória sobre Rainer Schuettler por 6/2, 6/1 e 6/3, estragando a festa de aniversário do alemão, que completou neste domingo 28 anos. Em clima de festa, Coria já vem sendo colodado como um dos favoritos ao título de Roland Garros, mas, esperto, o tenista argentino preferiu não se colocar pressão e rejeitou o título de novo rei do saibro, coroa que já foi o brasileiro Gustavo Kuerten.