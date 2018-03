Gumy encara desafio de recuperar Guga Experiente em recuperar jogadores - tirou Guillermo Cañas da 300ª colocação do mundo e o recolocou entre os líderes -, o técnico argentino Hernan Gumy aceitou o desafio de tentar deixar Gustavo Kuerten em condições de brigar novamente por posições no ranking e conquistar títulos importantes. Assim, o acordo entre os dois, que terminaria em Roland Garros, está, na verdade, só começando. Gumy não faz promessas, não fala em prazos. "Talvez em um ano o Guga esteja jogando novamente em grande forma. Mas é possível que volte antes. Não sei", afirmou o treinador argentino. Tranqüilo, Gumy acha importante Guga só jogar quando estiver mesmo bem. Por isso, o brasileiro poderá alterar seu calendário. Não joga em Wimbledon e vai selecionar seus torneios no segundo semestre, sempre no saibro, pelo menos até o US Open. "Ele melhorou nas últimas semanas, mas ainda há muito a fazer." Para Gumy, o momento é determinante para uma nova era. "É preciso esquecer a cirurgia, concentrar a atenção na preparação técnica", avisou. Por isso, vai montar uma equipe com gente experiente no circuito e já disse a Guga para contratar um preparador físico atuante nos torneios da ATP - poderá ser o argentino Fernando Cao, que esteve com o brasileiro nas últimas semanas. "Estamos resolvendo com o Rafael (irmão de Guga)." A fisioterapia continuará a cargo de Mariângela Lima. Com a melhoria das condições do tenista, a tendência é as sessões diminuírem e, assim, aumentar o tempo dos treinos em quadra e condicionamento físico. Em Paris, Guga mostrou estar livre da dor, mas sem preparo para correr nos pontos mais longos. A nova fase aproximará Guga da escola argentina, de enorme sucesso no circuito. Gumy passará algum tempo em Florianópolis para dar atenção ao pupilo. Mas o brasileiro também pode viajar para Buenos Aires para treinar com tenistas de nível, como Cañas. "Guga já notou a importância de estar nos grandes torneios, viver o clima de competição e treinar com bons jogadores", disse Gumy. Na França, Guga está de férias com a namorada, Letícia, até segunda-feira, quando retomará os treinos.