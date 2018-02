Gustavo Kuerten inicia temporada no Challenger de Santiago Na sua insistente volta ao circuito profissional, Gustavo Kuerten irá começar a temporada de 2007 no final de janeiro e irá jogar quatro torneios no saibro, piso em que alcançou seus melhores resultados. Seu primeiro campeonato será a partir do dia 22, num challenger de pequena premiação, apenas US$ 25 mil, em Santiago. Na semana seguinte, Guga segue no Chile e jogará o ATP de Viña Del Mar, com US$ 400 mil de dotação. Depois, a partir de 5 de fevereiro, disputa o Challenger de Florianópolis (US$ 35 mil em prêmios) e vai jogar ainda no Brasil Open, na Costa do Sauípe, a partir de 11 de fevereiro, com premiação total de US$ 430 mil. ?Com esse calendário, vou ter tempo suficiente para chegar ao primeiro torneio forte e bem preparado?, afirmou Guga, que ainda não venceu nenhum jogo oficial desde sua volta em Assunção, no Paraguai. ?Esses quatro torneios serão importantes para ganhar ritmo?.