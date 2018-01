Gustavo Kuerten já está em quadra Começou há instantes a partida entre Gustavo Kuerten e o norte-americano Todd Martin, válida pela segunda rodada do Torneio de Wimbledon. Guga é 13º do ranking e Martin ocupa apenas a posição de número 102. Os tenistas já se enfrentaram em duas outras oportunidades, com uma vitória para cada lado. Nenhum dos jogos, no entanto, foi realizado em piso de grama, como Wimbledon.