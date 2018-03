Gustavo Kuerten será tema de selo Os Correios vão homenagear o brasileiro Gustavo Kuerten, com o lançamento de um selo sobre a conquista do bicampeonato de Roland Garros, feito histórico para o esporte nacional. Guga, que tenta o terceiro título do Aberto de Tênis da França, participará da cerimônia que será realizada em julho, em Florianópolis, sua cidade natal. A ECT, que patrocina a equipe de esportes aquáticos do Brasil, também está transformando em selo outras conquistas do esporte nacional. É o caso, por exemplo, dos selos em homenagem às equipes campeãs da Taça Libertadores da América. O time do Santos, bicampeão em 62 e 63, foi o primeiro homenageado. Em agosto serão lançados os selos lembrando as conquistas do Vasco da Gama e do Palmeiras.