Gustavo Kuerten vai à 1ª final do ano O tenista Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, mas venceu o paraguaio Ramon Delgado por 2 sets a 1 neste sábado e garantiu uma vaga na final do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. O brasileiro venceu com parciais de 6/4, 6/7 (7-2) e 6/3. Em sua primeira final na temporada, Guga vai enfrentar neste domingo, o argentino Guillermo Coria, que se classificou ao derrotar o norte-americano Cecil Mimiit por 2 a 0. Guga começou bem o jogo e quebrou o serviço do paraguaio já no primeiro game. Depois de confirmar o seu próprio serviço, o brasileiro administrou até o final e fechou a série com um tranqüilo 6/4. No segundo set a situação se alterou. O paraguaio cresceu no jogo. Foram duas quebras de saque de cada lado e o set acabou sendo decidido no tie-break. Ramon Delgado foi melhor e empatou a partida ao fazer 7-2 no game de desempate. O paraguaio conseguiu empatar a partida, mas chegou cansado para o terceiro set. Guga, que reagiu melhor ao calor de aproximadamente 40 graus, dominou a série por completo e fechou a partida com 6/3.