Haas acredita em complô para Rússia chegar à final da Davis

O tenista alemão, Tommy Haas, acredita que foi envenenado durante as semifinais da Copa Davis de tênis entre Alemanha e Rússia, com a vitória dos russos, de virada, por 3 jogos a 2, garantindo-lhes uma vaga na final, de acordo com informe da agência de notícias esportivas alemã, SID. "Eu nunca havia me sentindo tal mal em minha vida como naquela noite", disse Haas, que continuou. "Durante a noite, passei mais de seis horas no banheiro, e cheguei a pensar que tinha chegado a minha hora [de morrer]." As declarações de Haas ganham peso com a declaração de uma pessoa, cujo nome não quis divulgar, que disse ao alemão Alexander Waske, que faz parte do time alemão, que Haas estava envenenado. "Alguém veio a mim e disse: 'A partida estava parelha, pena que tenham envenenado o Tommy [Haas]'", disse Waske. A Alemanha havia aberto 2 jogos a 0 de vantagem para a Rússia, mas levou a virada, perdendo os três jogos seguintes. De acordo com Haas, os problemas estomacais melhoraram, mas que ainda existem complicações.