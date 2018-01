Haas avança e Federer perde em Paris O tenista alemão Tommy Haas garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do Master Series de Paris, ao vencer o croata Ivan Ljubicic por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, Haas vai enfrentar o vencedor do confronto entre Arnaud Clement e Xavier Malisse. Também pela segunda rodada, hoje o checo Jiri Novak surpreendeu ao derrotar o suiço Roger Federer. Cabeça-de-chave número 10, Federer perdeu por dois sets a um - parciais de 6/4, 6/7 (4), 7/6 (2).