Haas desiste e Monaco avança no Torneio de Dusseldorf

Na disputa por uma vaga na decisão do Torneio de Dusseldorf, Nieminen terá pela frente o holandês Igor Sijiling. O número 68 do mundo se garantiu nas semifinais ao superar o checo Jan Hajek, 95º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

A outra semifinal do Torneio de Dusseldorf será entre dois tenistas argentinos. Algoz do brasileiro André Ghem, Juan Monaco avançou ao derrotar o alemão Tobias Kamke, 77º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Assim, fez 4 a 0 no confronto direto com o alemão.

Nas semifinais, o número 19 do mundo vai encarar o compatriota Guido Pella, 101º colocado no ranking da ATP. O argentino, que passou pelo qualifying em Dusseldorf, bateu nesta quinta o sérvio Viktor Troicki, número 44 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5.