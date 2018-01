Haas disputa final de Roma com Agassi O tenista alemão Tommy Haas derrotou, neste sábado, o norte-americano Andy Roddick, em jogo válido pelas semifinais do Aberto de Roma. Em 1h15, Haas marcou 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5. Na final deste domingo, o alemão enfrentará o também norte-americano Andre Agassi, que superou na outra semifinal o checo Jiri Novack por 7/5 e 6/4.