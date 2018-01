Haas diz que não vai disputar a Davis Tommy Haas, semifinalista do Aberto da Austrália e tenista número 1 da Alemanha, não vai disputar a Copa Davis contra a Croácia, na semana que vem. Haas enviou um fax para a Federação Alemã de Tênis, avisando que não estaria disponível para esta competição, mas garantiu que jogaria a primeira rodada do Grupo Mundial, em Zagreb, capital da Croácia. Haas afirma que a disputa era uma carga ?mental e física?, que o forçou a desistir dos jogos. Um pouco antes do início do Aberto da Austrália, em janeiro, Haas voltou a criticar a federação alemã, acusando a entidade de ignorância e incompetência. Sem o tenista, as chances da Alemanha de vencer a Croácia, que tem Goran Ivanicevic, ficam reduzidas.