Haas e Grosjean na semifinal em Paris Já estão definidas os dois confrontos das semifinais do Masters Series de Paris, torneio de tênis que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Neste sábado, o russo Yevgney Kafelnikov irá enfrentar o sueco Andreas Vinciguerra e o francês Sebastien Grosjean jogará contra o alemão Tommy Haas. Quem vencer decide o título no domingo. Nas quartas-de-final, nesta sexta-feira, Grosjean deu poucas chances ao marroquino Hicham Arazi. Venceu por 2 sets a 0, duplo 6/2, para a alegria da torcida francesa. Já Tommy Haas teve mais trabalho, mas também ganhou do sueco Thomas Johansson por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3.