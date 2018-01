Haas e Novak vencem e avançam Cabeça-de-chave número 7, o tenista alemão Tommy Haas garanmtiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Master Series de Roma, ao derrotar o francês Sebastien Grosjean por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/4. Também nesta quinta, o checo Jiri Novak se classificou, ao derrotar o croata Ivan Ljubicic em dois sets. As parciais foram de 6/4 e 6/1. Na próxima rodada, Novak vai enfrentar o vencedor da partida entre o chileno Fernando González e o norte-americano James Blake.