Haas é o próximo adversário de Guga O adversário de Gustavo Kuerten nas quartas-de-final do ATP Tour de Los Angeles, nesta sexta-feira, será o alemão Tommy Haas, que eliminou o norte-americano Bob Bryan. No seu jogo de hoje, Guga superou Robby Ginepri (Estados Unidos) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. "Acho que o meu saque fez a diferença, pois consegui muitos pontos com o meu serviço", revelou o tenista brasileiro. Guga disse estar satisfeito com a sua performance até agora no torneio em Los Angeles, o seu primeiro na temporada norte-americana de quadras rápidas. ?Estou muito feliz com esta vitória. Afinal, é mais uma nesta quadra, que comecei a jogar apenas nesta semana", afirmou o brasileiro, que também comemorou o fato de ter ganho mais um desempate, no primeiro set do jogo com Ginepri. ?Estou melhorando bastante meu recorde nos tie breaks." O objetivo do brasileiro em Los Angeles é se preparar para os Masters Series de Montreal e Cincinnati e, principalmente, para o US Open, o último Grand Slam de 2001. "Acho que estou aproveitando bem este torneio e conseguindo justamente o que queria. Ganhar ritmo e confiança nestas quadras", disse Gustavo Kuerten. Nas quartas-de-final, Guga enfrentará um adversário bem conhecido. O alemão Tommy Haas, número 22 do ranking mundial e 31 na corrida dos campeões, já enfrentou o brasileiro 7 vezes e a vantagem no duelo é de Gustavo Kuerten: 4 a 3. "O Haas é um jogador perigoso, tem uma esquerda muito forte e bem colocada", avaliou ele.